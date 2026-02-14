Lazio-Atalanta, Zalewski: "Una vittoria in uno stadio complicato contro una grande squadra"

Il nerazzurro Zalewski è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Atalanta

Il nerazzurro Zalewski è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Atalanta.

Le dichiarazioni di Zalewski a Dazn

È un messaggio importante, una grande vittoria in uno stadio complicato contro una grande squadra. Siamo stati bravi a interpretare la gara, siamo contenti dei tre punti. È sempre bello tornare qui e giocare in questo stadio soprattutto quando viene la tua famiglia e ci sono tante persone che fanno il tifo per te.
Gol? Mi ha ricordato il gol che ho fatto a Torino con la maglia dell’Inter, penso sia stato un bel gol. Classifica? Si guarda avanti, il campionato è lungo e ci aspetteranno partite importanti e difficili. Ci sarà da soffrire e da guadagnare tanti punti.

