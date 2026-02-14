Lazio-Atalanta, Marusic: "Tifosi? Ci mancano, abbiamo bisogno di loro"

Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Dazn e LSC al termine dell'incontro Lazio-Atalanta.

Un numero importante per me, Sergej è come un fratello per me. Sono contento. Se gli scriverò? Si sicuramente, ci sentiamo spesso. Per la partita erano piccoli dettagli che hanno fatto la differenza, siamo stati dentro ma non siamo riusciti a fare gol e penso che ora manca solo questa cosa.