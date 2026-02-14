Lazio-Atalanta, Marusic: "Tifosi? Ci mancano, abbiamo bisogno di loro"
Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Dazn e LSC al termine dell'incontro Lazio-Atalanta.
Le dichiarazioni di Marusic a Dazn
Sulle 341 presenze come Milinkovic
Un numero importante per me, Sergej è come un fratello per me. Sono contento. Se gli scriverò? Si sicuramente, ci sentiamo spesso. Per la partita erano piccoli dettagli che hanno fatto la differenza, siamo stati dentro ma non siamo riusciti a fare gol e penso che ora manca solo questa cosa.
Tifosi
Per noi sono molto importanti e vedere lo stadio vuoto anche stasera pesa troppo per noi giocatori. Voglio dire a nome mio e di tutta la squadra che abbiamo bisogno di loro, speriamo tornino. Tutta la squadra ha bisogno di loro.
