Conferenza Tudor: "Non faccio un passo indietro. Sto male perché..."

È un momento buio per i bianconeri a secco di risultati - la vittoria manca dal 13 settembre contro l'Inter - e Tudor deve trovare soluzione per traghettare i suoi fuori da questo limbo.

Il tecnico croato è intervenuto dalla pancia dello Stadio Olimpico in conferenza stampa per commentare la sconfitta in Lazio-Juventus.

Le parole di Igor Tudor in conferenza stampa dopo Lazio-Juventus

Igor Tudor - Via onefootball (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

È un momento bruttissimo, l'abbiamo preparata come una partita importante potevamo ripartire con una vittoria, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo concesso gol e non si vince. Bisogna stare uniti e compatti si gioca tra tre giorni e dobbiamo dare di più.

Squadra nervosa?

È andata intorno all'area tante volte, ha avuto un expected goals il doppio della Lazio ma è inutile se non c'è nessuno che fa l'ultimo passaggio. Abbiamo provato varie soluzioni ma non basta.

Calendario?

Sono tutte partite difficili, ho parlato tanto di questa cosa, si giocava una volta a settimana ed era sempre tirata la partita, non si è mai vinto 3-0 o 4-0, è un bene che si gioca tra tre giorni.

È d'accordo con Conte, vuole una tutela della società?

Una domanda inutile, non so chi commenta, è inutile rispondere.

Pensa a fare un passo indietro?

I passi si fanno solo in avanti.

Confronto con la società?

No, ho parlato con la squadra, erano tutti delusi abbiamo fatto solo una chiacchierata con lo spogliatoio.

La Lazio era più aggressiva…

Non direi che la Lazio ha fatto una partitona, non lo accetto anche se adesso un allenatore deve stare zitto in questo momento. Non è vero che noi abbiamo fatto male e la Lazio benissimo. La squadra non è mai uguale, è un organismo che si cambia dipende dai momenti.

Questa è la vera Juventus?