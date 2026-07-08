Ivan Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter: ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo Ivan Provedel all'Inter

Beniamino Civitelli /
Provedel

Arriva la prima cessione ufficiale dell'estate biancoceleste. Era solo questione di tempo, ma adesso è tutto nero su bianco.

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Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo Ivan Provedel all'Inter. Nel pomeriggio il portiere ha sostenuto le visite mediche con il club nerazzurro.

Il comunicato ufficiale

La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Ivan Provedel all'FC Internazionale Milano.

Provedel, acquistato nell`estate 2022 dallo Spezia, lascia i biancocelesti dopo 146 presenze e uno storico gol nel pareggio contro l'Atletico Madrid in Champions League.

Tutto il Club desidera ringraziare Ivan per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.

Provedel è in sede per la firma con il club neroazzurro