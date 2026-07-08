Ivan Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter: ufficiale
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo Ivan Provedel all'Inter
Arriva la prima cessione ufficiale dell'estate biancoceleste. Era solo questione di tempo, ma adesso è tutto nero su bianco.
Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo Ivan Provedel all'Inter. Nel pomeriggio il portiere ha sostenuto le visite mediche con il club nerazzurro.
Il comunicato ufficiale
La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Ivan Provedel all'FC Internazionale Milano.
Provedel, acquistato nell`estate 2022 dallo Spezia, lascia i biancocelesti dopo 146 presenze e uno storico gol nel pareggio contro l'Atletico Madrid in Champions League.
Tutto il Club desidera ringraziare Ivan per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.