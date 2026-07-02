Circa 20.000 i tifosi biancocelesti scesi in piazza: le immagini del corteo

Il giorno della protesta è arrivato. Oggi i tifosi biancocelesti si riuniranno a Ponte Milvio, prima di approdare allo Stadio Flaminio al termine del corteo, per dare vita alla “la più grande manifestazione di dissenso della storia delle tifoserie italiane”, come l’ha definito lo stesso tifo organizzato. Per la terza protesta consecutiva contro la gestione Lotito, la tifoseria laziale ha scelto di scendere in piazza per sottolineare ancora una volta il malcontento e la contestazione che perdurano da oltre 22 anni, con l’intenzione di creare uno spazio di confronto grazie anche agli interventi delle personalità di spicco del mondo Lazio.

Da Tommaso Paradiso a Luigi Bisignani, sul palco allestito sotto lo Stadio Flaminio si alterneranno testimonianze, dibattiti, confronti, come anche uno spazio dedicato alla musica che proseguirà fino a tarda sera.

Non solo una manifestazione, ma una festa per tutti i tifosi laziali, invitati a riunirsi dopo una stagione passata lontana dalla spalti dello Stadio Olimpico e chiamati ancora a proseguire questo “atto di estremo amore”.

Le immagini del corteo

In attesa dell’inizio del corteo, previsto alle ore 18:30, alcuni tifosi hanno già raggiunto il Piazzale di Ponte Milvio.

Oltre 20.000 tifosi biancocelesti sono già presenti in occasione della maxi manifestazione.

Il video

Il video del corteo

Tutto pronto per il secondo atto della manifestazione

La tifoseria laziale arriva a Piazzale Ankara



