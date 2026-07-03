Tommaso Paradiso: "Lotito dia la Lazio al più grande gruppo emergente che esiste. Ieri…"

All'indomani della manifestazione dei tifosi della Lazio, sulle frequenze di Radiosei è intervenuto Tommaso Paradiso, che ieri ha parlato dal palco allestito a Piazzale Ankara.

Quella di ieri è stata una giornata emozionante, un’attesa simili a quelle notti di coppe che ti fanno vibrare. E’ stata una tappa molto importante, doveva esserlo e lo è stata. Non so neanche quello che ho detto quando salito sul palco. Era tanta l’euforia e la presenza che mi sono impappinato. Forse avrebbe avuto un senso più compiuto mandare il videomessaggio che avevo preparato. Ieri è stato un ripasso di storia, mi sono preso tutto quell’amore che viaggiava e scorreva in tutta la città.

Dopo quanto accaduto, mi sono detto che nel nostro percorso abbiamo davvero incrociato una persona particolare. Le emozioni sono lo stesse per tutti gli essere umani, ma evidentemente questa persona deve avere dei codici diversi rispetto a quelli comuni. Ieri erano presenti nonni e bambini, come si fa a non capire che sto facendo soffrire un intero popolo. E’ disumano non comprendere questo, non fare un passo indietro, ammettere di aver sbagliato.

Questa gestione societaria ed il suo rapporto con il mondo Lazio è una cosa finita. Il giocattolo si è rotto, ora il tema è quanto ci vuole e cosa succederà a breve. Per il resto, il rapporto è finito, c’è la Lazio dei laziali e quella di Lotito.

La coperta è corta da ogni punto di vista, dal rapporto con i tifosi al lato economico. A livello di proprietà parliamo della squadra più povera della Serie A. Per non parlare dell’aspetto sportivo, lui stesso dice che dobbiamo accontentarsi. Noi parliamo di bilanci, non c’è un solo punto di luce.