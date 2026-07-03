ESCLUSIVA – Mizuno svela la Lazio del futuro: “Nuovi progetti all’altezza dei tifosi”. E sulla scritta SSL900...

Il legame tra Mizuno e la Lazio prosegue nel segno della continuità, dell’innovazione e di una sempre maggiore attenzione all’identità biancoceleste. Una partnership iniziata nella stagione 2022/23 e cresciuta anno dopo anno attraverso collezioni capaci di unire la tradizione del club, la qualità del brand giapponese e una ricerca costante sui dettagli.

Con la presentazione delle nuove divise, l’attenzione dei tifosi si è concentrata ancora una volta sulle scelte stilistiche e sui richiami alla storia della S.S. Lazio. Dalla maglia Home nel tradizionale celeste, reinterpretata attraverso il colletto a polo e dettagli esclusivi, fino alla Third blu navy, caratterizzata da richiami urban e da texture ispirate ai mosaici e alle geometrie dell’antica Roma: dietro ogni scelta c’è un percorso condiviso tra club e sponsor tecnico.

Per approfondire la filosofia che guida lo sviluppo delle collezioni, fare un bilancio dei primi quattro anni di collaborazione e capire quali prospettive possano aprirsi in futuro, LazioPress.it ha intervistato in esclusiva Francesco Rolfo, Marketing & Sponsorship di Mizuno.

Dalla risposta del popolo laziale alla qualità dei materiali, passando per il peso della tradizione biancoceleste e i possibili nuovi progetti dedicati ai tifosi: ecco l’intervista completa.

La partnership tra Mizuno e la Lazio è iniziata nella stagione 2022/23. A distanza di quattro anni, che bilancio fate di questa collaborazione e quali sono stati i risultati che vi hanno dato maggiore soddisfazione?

Sicuramente in un progetto di sponsorship condividiamo pienamente il termine partnership che per noi significa: instaurare una collaborazione solida, basata su fiducia reciproca, dialogo continuo e attenzione ai dettagli. Il riscontro ottenuto da tifosi e atleti rappresenta per noi il principale indicatore del successo del progetto e ci incoraggia positivamente su questo percorso di crescita condivisa con la società biancoceleste. Fin dall’inizio della collaborazione c’è stata una visione comune con la SS Lazio: valorizzare l’identità del Club attraverso prodotti che riflettessero gli elevati standard qualitativi di Mizuno e la ricca tradizione giapponese insieme a quella biancoceleste.

2. La nuova maglia della prossima stagione era molto attesa dai tifosi. Qual è stata la filosofia che ha guidato il suo sviluppo e quali elementi distintivi avete voluto inserire nel design?

Lo sviluppo di ogni nuova collezione parte da un principio fondamentale: coniugare heritage, innovazione e performance. Anche per questa stagione abbiamo lavorato a stretto contatto con il Club per realizzare una maglia che interpretasse l’identità della Lazio. Analizzando la nuova maglia Home, nel classico colore celeste, reinterpreta un grande classico della tradizione calcistica, prendendo ispirazione dallo stile casual dei tifosi e dall’iconico colletto a polo. A rendere unica la maglia è il tessuto embossato con un monogramma esclusivo che richiama il nome e l’identità della S.S. Lazio, che si ripete, questa volta stampato, sotto il colletto e sul fronte dei calzettoni. Il design del kit si sviluppa attraverso una sofisticata ricerca dei dettagli: rifiniture pulite, inserti raffinati blu navy, e branding discreto integrato nei polsini e negli orli interni, contribuiscono a creare un’estetica elegante e contemporanea. Anche il colletto, ispirato a storiche maglie del passato, viene reinterpretato in chiave moderna attraverso dettagli minimali e ricercati. Accanto alla Home, la nuova maglia Third rappresenta l’anima più audace e contemporanea del Club.

Il kit, dal deciso colore blu navy, fonde richiami urban e identità romana in una visione moderna e internazionale, mantenendo però un forte legame con la tradizione.

Il design si distingue per l’utilizzo di elementi grafici dinamici e di texture ispirate ai mosaici e alle geometrie delle antiche pavimentazioni della città eterna, reinterpretati attraverso un linguaggio visivo moderno e deciso.

Le linee pulite, i dettagli ricercati in colore oro e l’equilibrio tra heritage e innovazione trasformano la maglia in un capo dal forte impatto estetico, pensato non solo per il terreno di gioco ma anche come espressione di stile.

3. Quanto conta il confronto con la società e con la storia della Lazio nella realizzazione delle divise? Ci sono dettagli o richiami alla tradizione biancoceleste che considerate irrinunciabili?

Il confronto con il Club rappresenta un elemento chiave del processo creativo. Riteniamo che una maglia ufficiale debba essere un’espressione autentica dell’identità della società che rappresenta. Per questo motivo il dialogo costante con la Lazio ci consente di sviluppare collezioni che rispettino la tradizione biancoceleste, reinterpretandola attraverso il linguaggio stilistico di Mizuno. Ogni dettaglio nasce dalla volontà di creare un equilibrio tra memoria storica, innovazione e riconoscibilità del brand. Nello sviluppo delle maglie sicuramente è imprescindibile il colore celeste nella versione Home, mentre nei kit Away e Third si può lasciare molto più spazio all’innovazione creativa con nuove trame e colori includendo sempre lo stemma di appartenenza ed identificativo del club: l’aquila.

4. Negli ultimi anni Mizuno ha ricevuto molti apprezzamenti per la qualità dei materiali e delle finiture. Su quali aspetti avete lavorato maggiormente per migliorare ulteriormente il prodotto destinato ai calciatori e ai tifosi?

La qualità è da sempre uno dei valori distintivi di Mizuno e continua a rappresentare il principale driver del nostro processo di sviluppo prodotto. L’azienda è costantemente in ricerca e innovazione per migliorare performance, comfort e durabilità dei materiali, mantenendo al tempo stesso un’elevata cura artigianale giapponese nelle finiture. Il nostro obiettivo è offrire agli atleti capi che rispondano ai più alti standard tecnici e, parallelamente, mettere a disposizione dei tifosi prodotti premium che riflettano la stessa attenzione alla qualità e al design.

5. Il merchandising rappresenta una parte sempre più importante del rapporto tra un club e i propri sostenitori. Come giudicate la risposta del popolo laziale alle collezioni Mizuno presentate finora?

La risposta del pubblico laziale è sempre stata positiva e rappresenta per noi un’importante conferma del lavoro svolto. Abbiamo riscontrato un forte apprezzamento nei confronti dell’approccio adottato nello sviluppo delle collezioni. Per Mizuno il merchandising non è soltanto un’opportunità commerciale, ma uno strumento per rafforzare il legame emotivo tra squadra e tifosi attraverso prodotti che possano essere indossati all’insegna dell’orgoglio e tradizione.

6. Guardando al futuro, quali sono gli obiettivi di Mizuno insieme alla Lazio? Possiamo aspettarci nuove iniziative, collezioni speciali o progetti dedicati ai tifosi biancocelesti nei prossimi anni?

L’obiettivo è continuare a curare questa partnership sviluppando progetti in grado di generare valore per il Club, per i tifosi e per il brand. Come fatto per le special capsule celebrative eseguite in questi anni, eventuali novità saranno condivise al momento opportuno, ma possiamo confermare che il nostro impegno sarà quello di continuare a offrire collezioni e progetti all’altezza delle aspettative di una tifoseria così appassionata e competente.

7. Ci spiega come nasce la scelta della scritta dietro al colletto 'SSL900'?