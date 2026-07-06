La Lazio pesca nel Real Madrid: 4 milioni per il classe 2007

La Lazio è pronta ad assicurarsi un giovane talento del Real Madrid. I biancocelesti, come riportato da TMW, sono infatti vicini alla chiusura della trattativa per Bruno Galassi, centrocampista classe 2007 di 19 anni che può essere impiegato, all’occorrenza, anche come difensore centrale.

L’operazione sarebbe ormai all’ultima curva. Galassi si prepara a lasciare i Blancos e ad approdare in Serie A attraverso un trasferimento a titolo definitivo.

La proposta economica della Lazio è di 4 milioni di euro. Un investimento importante per un profilo giovane e di prospettiva, cresciuto nel percorso del club spagnolo.

Lazio-Bruno Galassi, i dettagli dell’affare con il Real Madrid

Nell’accordo, il Real Madrid manterrebbe il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Una formula già utilizzata in passato anche per Mario Gila e per altri giocatori arrivati in Serie A, tra cui Nico Paz.

Non solo. Le Merengues conserverebbero anche un diritto di ricompra, ulteriore elemento previsto nell’operazione che dovrebbe portare Galassi in biancoceleste.

La Lazio si prepara così a chiudere un nuovo affare con il Real Madrid, puntando su un giocatore ancora giovanissimo e capace di offrire duttilità tattica tra centrocampo e difesa.

Chi è Bruno Galassi: carriera e presenze con il Real Madrid

Nel corso della sua carriera, Bruno Galassi ha collezionato una decina di partite ufficiali con il Real Madrid, disputate quasi tutte con la squadra C dei Blancos.

Il classe 2007 è però riuscito ad arrivare anche al Castilla, la formazione B del club spagnolo, con cui ha totalizzato una presenza.

Ora per il 19enne potrebbe aprirsi una nuova fase della carriera. La destinazione è la Lazio, pronta a portarlo in Serie A con un’operazione da 4 milioni di euro e un accordo che lascerebbe al Real Madrid il 50% sulla futura rivendita e un diritto di ricompra.