Lazio, omaggio a Bob Lovati: presentazione del libro per i 60 anni in biancoceleste. I dettagli

Domani, martedì 3 marzo, il mondo del calcio si ferma per ricordare una delle figure più iconiche della storia della Lazio. Alle ore 17:30, presso la sala "Vittorio Pozzo" del Palazzo delle Federazioni a Roma, si terrà la presentazione del libro "Due colori. Una vita. Roberto 'Bob' Lovati: sessanta anni di Lazio". Un evento imperdibile per chi vuole rivivere le gesta di un uomo che ha dedicato oltre mezzo secolo alla causa biancoceleste, diventando un simbolo di fedeltà e passione sportiva.

Un incontro tra storia e campioni

La serata, organizzata dal Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, promette di essere un vero e proprio tuffo nel passato. All'incontro parteciperanno testimoni diretti della sua lunga carriera, tra cui figure storiche del club e protagonisti che hanno condiviso con lui i momenti più importanti sul campo e dietro la scrivania. Sarà un momento dedicato non solo ai successi tecnici, ma soprattutto al lato umano di Bob Lovati, raccontato attraverso ricordi inediti e affetti profondi.

I dettagli dell'evento

L'appuntamento è fissato in Viale Tiziano 74, una cornice prestigiosa per celebrare una vita spesa per i colori del club. La presentazione, curata dalla casa editrice Eclettica e con il patrocinio del CONI Lazio, si inserisce in un percorso di valorizzazione della memoria storica dello sport capitolino. Per tutti i sostenitori e gli appassionati di storia sportiva, rappresenta l'occasione ideale per onorare la memoria di un portiere e dirigente che ha segnato un'epoca.