Lazio, a Bergamo tocca a Tavares: occasione d’oro sulla fascia sinistra

Emergenza e scelte obbligate

Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio torna in campo nella delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Juric, ancora alle prese con diversi infortuni. Le difficoltà non mancano anche per Maurizio Sarri, che dovrà rinunciare a Luca Pellegrini: il terzino ha provato a recuperare, ma il dolore al ginocchio destro lo costringerà al forfait. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano non intende rischiare e il difensore non sarà nemmeno inserito nella lista dei convocati.

Tavares pronto a riprendersi la scena

Sulla corsia sinistra spazio dunque a Nuno Tavares, chiamato a sfruttare un’occasione preziosa per rilanciarsi dopo settimane complicate. Lo scorso anno, sotto la guida di Baroni, il portoghese aveva brillato con 8 assist nelle prime 8 partite, salvo poi fermarsi. Ora, a Bergamo, avrà la possibilità di dimostrare di poter essere una risorsa affidabile anche per Sarri. In palio ci sono punti fondamentali e la chance, per Tavares, di riaccendere la scintilla della sua stagione.