Caso Vernis, caos alla Lazio Women: la giocatrice lascia Formello senza permesso

La fuga improvvisa

Momento turbolento in casa Lazio Women, dove il “caso Vernis” rischia di compromettere l’equilibrio di un gruppo partito bene in campionato. Come riportato dal Corriere dello Sport, la centrocampista americana Emily Vernis ha lasciato Formello e l’Italia senza alcun permesso né preavviso, tornando negli Stati Uniti per motivi personali. La decisione, presa in autonomia, ha sorpreso società e compagne, spostando l’attenzione dalle buone prestazioni sul campo a una vicenda extratecnica delicata.

Le accuse e la risposta del club

Attraverso il suo agente, Vernis ha comunicato la rescissione unilaterale del contratto, motivandola con un presunto infortunio non segnalato al club d’origine, il Lexington, e con il mancato pagamento di alcune mensilità, in particolare quella di settembre. Dalla Lazio filtra però una versione diversa: la scadenza di pagamento sarebbe ancora nei termini (entro novembre) e la giocatrice è stata ufficialmente invitata a rientrare a Formello per riprendere l’attività agonistica.

Il club biancoceleste, intanto, ha già annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali per tutelare i propri interessi. Una frattura che rischia di trasformarsi in un vero caso giudiziario, in un momento in cui la squadra di Grassadonia avrebbe avuto bisogno solo di serenità.