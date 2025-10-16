Lazio, ecco quando può arrivare Insigne, ma non solo: Fabiani punta allo sblocco totale

Come è noto, la Lazio quest’anno non ha potuto fare mercato e questo ha creato non poche polemiche intorno all’ambiente biancoceleste. L’impossibilità di apportare miglioramenti all’organico della Lazio, inevitabilmente, sta comportando un disperato bisogno di qualità in questa squadra: proprio per questo, mister Sarri ha la soluzione e continua ad insistere per l’arrivo di Lorenzo Insigne a Formello.

Situazione Insigne-Lazio: le ultime

L’ex Napoli e Toronto Lorenzo Insigne, nel corso delle ultime settimane, è stato ripetutamente accostato alla Lazio proprio per l’intenso rapporto che lo lega a Sarri e la manifesta volontà del mister di portare un suo pupillo nello spogliatoio della Lazio. Non è neanche ormai un segreto che l’attaccante partenopeo stia temporeggiando proprio per lasciarsi la possibilità di tornare agli ordini dell’amato Comandante e di vestire la maglia della Lazio. Tale volontà era stata espressa anche in un’intervista a luglio scorso, dopo il rientro da Toronto, ma le dichiarazioni sono state seguite dai fatti: l’esterno, sondato in estate da Sassuolo, Udinese e soprattutto Parma, alla fine ha deciso di rinunciare a tutte le squadre e di posticipare la decisione finale, in attesa della Lazio. Infatti, negli ultimi giorni, sono tornati a farsi intensi i contatti fra l‘agente del giocatore e Lotito. Secondo l’attuale situazione del club, Insigne potrebbe essere tesserato a novembre, ma con un ingaggio non superiore agli 1,3 milioni di euro circa (bonus esclusi), cifra risparmiata con le cessioni di Casale e Tchaouna. Non si tratterebbe certo di quanto voluto dal campione d’Europa azzurro il quale, però, dovrebbe accontentarsi per non aspettare metà dicembre e la valutazione del bilancio chiuso al 30 settembre da parte della nuova Commissione sui conti (organo che ha preso il posto della Covisoc e che valuterà la Lazio). Proprio quello sarà il momento cruciale per l’ex Toronto, ma anche per i biancocelesti che scopriranno se l’inserimento dei crediti per i diritti TV pregressi (12/13 milioni) verranno accettati assieme all’eventuale sponsor (che si continua a cercare).

