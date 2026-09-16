Le parole di Agostinelli sui ballottaggi per Venezia

Venezia-Lazio, le parole di Agostinelli

Prima dello stop Nazionali, sabato 19 settembre la Lazio sarà impegnata nella quarta giornata di Campionato a Venezia. Il settore ospiti è andato sold-out in pochi minuti, sono stati messi a disposizione per i tifosi laziali appena 500 biglietti. In vista dell'ultima gara prima della sosta, Agostinelli si è espresso ai microfoni di Radio Sei in merito ai ballottaggi per Venezia.

Pinamonti o Noslin con il Venezia?

Ballottaggio delicato, devo dire. Dopo la prestazione dell’ex Sassuolo contro il Milan, non farlo giocare potrebbe creare qualcosa. Non perchè Noslin non meriterebbe di giocare, ma mi convince poco. Penso che l’olandese potrebbe essere schierato nella ripresa. Lui ha fatto anche delle buone cose, ma è anche abituato a fare la riserva. Pinamonti va un po’ tirato su ed io una chance dall'inizio gliela darei.

Isaksen o Cancellieri?