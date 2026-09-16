Senti Baiocchini: "Possibilità di Icardi alla Lazio? Per me la situazione è conclusa..."

Il giornalista di Sky Manuele Baiocchini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la trattativa tra Mauro Icardi e il club bianoceleste.

Io non vedo possibilità che Mauro Icardi vesta la maglia della Lazio. Credo che sia una situazione conclusa: la Lazio ha deciso di non procedere, di andare avanti. Il giocatore ha dato disponibilità alla Lazio per intavolare una trattativa per finalizzare il trasferimento. Da quello che mi risulta le parti erano vicine. Il Costo del Lavoro Allargato ha fatto rallentare la Lazio, a questo ci si aggiungono anche le riflessioni di Gattuso. Inserire un contratto importante come quello di Icardi potrebbe essere problematico in vista del mercato di gennaio