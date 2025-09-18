Lazio-Roma, Prandelli: "Gasperini sta facendo bene. Sarri? Ha un'idea chiara su come giocare"

Cesare Prandelli alle sue spalle ha una lunga carriera come calciatore e allenatore, infatti, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, l'ex centrocampista è sceso in campo con la maglia del club di Cremona, Atalanta e Juventus, collezionando rispettivamente 88, 116 e 89 presenze e riuscendo a segnare in porta avversaria in 4, 2 e zero occasioni. Dopo aver appeso gli scarpini da calcio, Prandelli inizia a ricoprire il ruolo di allenatore della Primavera della Dea e nella stagione 1993/1994 gli viene affidata la Prima Squadra, tuttavia, dopo la retrocessione del club bergamasco, il tecnico ritorna alla Primavera. Il suo curriculum da allenatore vede una lunga lista di squadre, tra cui Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma e Fiorentina, dove conclude la sua carriera. Con il derby della Capitale Lazio-Roma in arrivo, Cesare Prandelli si è espresso durante la trasmissione Dribbling su Rai 2 sul tecnico Maurizio Sarri e sul mister Gian Piero Gasperini.

Le dichiarazioni di Cesare Prandelli a Dribbling su Rai 2

Sul tecnico Gian Piero Gasperini

Gasperini sta facendo molto bene. Dal punto di vista della qualità della squadra Gasperini non ha filtri e se manca qualcosa per essere competitivi a certi livelli lui lo dice.

Sul Comandante Maurizio Sarri

Riguardo Sarri, è un allenatore che ha una idea chiara su come far giocare una squadra. Sa costruire, sa difendere, poi è chiaro che gli interpreti fanno la differenza. Sono certo che la Lazio possa fare un campionato molto più che dignitoso.

