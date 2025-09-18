Lazio, le aquile si preparano per il derby: ecco dove seguire in diretta gli allenamenti

La rosa biancoceleste si prepara al derby di domenica, ecco dove poter seguire in diretta l'allenamento odierno

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

La grande battaglia tanto attesa dalle due tifoserie della Capitale si avvicina, i tifosi si preparano a sentire il loro cuore uscire dal petto e a provare quell'emozione che si prova ogni volta che la la Lazio e la Roma scendono in campo allo stadio Olimpico per affrontarsi nel derby della Capitale. In attesa dell'incontro, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30, il Comandante Maurizio Sarri sta guidando le aquile durante le sedute di allenamento, di cui i tifosi potranno seguire live i primi 15 minti. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lazio, dove seguire l'allenamento odierno in diretta 

La Lazio di Sarri continua la preparazione al derby di domenica contro la Roma, in programma alle 12:30.

Un appuntamento importante, anche per i tifosi biancocelesti che oggi, a partire dalle 16:30, avranno l`opportunità di seguire, gratuitamente, in diretta i primi 15` dell`allenamento odierno della squadra attraverso la piattaforma e l`app ufficiale S.S. Lazio, disponibile per Ios e Android.

CLICCA QUI PER SEGUIRE GRATUITAMENTE IL LIVE

Nella pagina successiva il comunicato della Società Lazio sui calciatori biancocelesti infortunati

Lazio-Roma, Prandelli: "Gasperini sta facendo bene. Sarri? Ha un'idea chiara su come giocare"
Lazio-Roma, non solo Dybala: il mister Gasperini potrebbe perdere un altro giallorosso