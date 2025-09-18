Lazio, le aquile si preparano per il derby: ecco dove seguire in diretta gli allenamenti
La rosa biancoceleste si prepara al derby di domenica, ecco dove poter seguire in diretta l'allenamento odierno
La grande battaglia tanto attesa dalle due tifoserie della Capitale si avvicina, i tifosi si preparano a sentire il loro cuore uscire dal petto e a provare quell'emozione che si prova ogni volta che la la Lazio e la Roma scendono in campo allo stadio Olimpico per affrontarsi nel derby della Capitale. In attesa dell'incontro, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30, il Comandante Maurizio Sarri sta guidando le aquile durante le sedute di allenamento, di cui i tifosi potranno seguire live i primi 15 minti.
Lazio, dove seguire l'allenamento odierno in diretta
La Lazio di Sarri continua la preparazione al derby di domenica contro la Roma, in programma alle 12:30.
Un appuntamento importante, anche per i tifosi biancocelesti che oggi, a partire dalle 16:30, avranno l`opportunità di seguire, gratuitamente, in diretta i primi 15` dell`allenamento odierno della squadra attraverso la piattaforma e l`app ufficiale S.S. Lazio, disponibile per Ios e Android.
