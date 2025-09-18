Lazio-Roma, Hernanes: "Spesso chi arriva alla partita da favorito in realtà perde"

L'ex calciatore biancoceleste Hernanes ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera riguardo l'incontro tra le due storiche rivali, Lazio e Roma, che domenica 21 settembre alle ore 12:30 si affronteranno nella prima battaglia della stagione allo stadio Olimpico, inoltre, l'ex aquila si è espresso anche sulla possibile posizione che pensa possa occupare il club di Sarri a fine Campionato.

Le dichiarazioni di Hernanes al Corriere della Sera

Sul derby della Capitale

Solo dopo averlo giocato il derby lo si può capire veramente. Spesso chi arriva alla partita da favorito in realtà perde, ma finché non si vive l'esperienza non si può capire perché ciò accade. La pressione che si vive, le difficoltà emotive.

Su chi gli ha insegnato l'importanza del derby

Onestamente i tifosi. Non parlavo bene italiano, ero arrivato da poco a Roma, ma tutti, ogni giorno, mi ripetevano quella parola.

Sul momento che stanno vivendo le aquile

La gara col Como non la prendo nemmeno in considerazione, ogni tanto capitano giornate storte. Col Verona non ho visto difetti, col Sassuolo non è mi dispiaciuta. Si è visto il gioco di Sarri. manca un po' di cinismo.

Sul capitano, Guendouzi e Rovella

Zaccagni è sempre pericoloso, punta e salta l'uomo. Guendo e Rovella, però, assicurano ritmo ed equilibrio.

Su chi potrebbe essere decisivo

Oltre a Zaccagni dico Nuno Tavares: col suo strapotere fisico, in una gara chiusa e tesa, può emergere. Castellanos, se giocherà, può creare spazi e consentire a Guendouzi e Dele-Bashiru di infilarsi in area.

Su dove vede la Lazio a fine Campionato