Ansia in casa Lazio: si attende la risonanza di Gila

In vista dell'incontro di sabato 21 febbraio a casa del Cagliari, il club biancoceleste sta attendendo con ansia i risultati degli esami di Mario Gila che si terranno tra oggi e domani.

L'infortunio di Gila

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in seguito ai duelli con Krstovic e poi con Zalewski dell'Atalanta, il centrale aveva riscontrato un dolore al ginocchio sinistro.

Mario Gila: la risonanza

Come riportato sempre dal quotidiano, dalle prime visite primi sembrerebbe che il calciatore abbia riportato un’infiammazione al tendine rotuleo. Tra oggi e domani il numero 34 dovrà sottoporsi a dei nuovi accertamenti per valutare la gravità e i tempi di recupero.