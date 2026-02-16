Ansia in casa Lazio: si attende la risonanza di Gila

In vista dell'incontro a Cagliari, il club biancoceleste sta attendendo con ansia i risultati degli esami di Mario Gila che si terranno tra oggi e domani

Michelle De Angelis /
gila lazio
gila ipa

In vista dell'incontro di sabato 21 febbraio a casa del Cagliari,  il club biancoceleste sta attendendo con ansia i risultati degli esami di Mario Gila che si terranno tra oggi e domani.

L'infortunio di Gila

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport,  in seguito ai duelli con Krstovic e poi con Zalewski dell'Atalanta, il centrale aveva riscontrato un dolore al ginocchio sinistro.

Mario Gila: la risonanza

Come riportato sempre dal quotidiano, dalle prime visite primi sembrerebbe che il calciatore abbia riportato un’infiammazione al tendine rotuleo. Tra oggi e domani il numero 34 dovrà sottoporsi a dei nuovi accertamenti per valutare la gravità e i tempi di recupero.

