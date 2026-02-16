Lazio, buone notizie per Sarri: il rientro di Toma Basic si avvicina
Dopo l'infortunio riscontrato nel corso della gara contro la Juventus, il centrocampista Toma Basic si prepara a tornare a disposizione del Comandante
Il rientro di Basic
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo l'infortunio muscolare riportato a Torino, il centrocampista dovrebbe tornare in gruppo per la ripresa di martedì. Secondo quanto emerso dalla risonanza, Basic aveva solo bisogno di fermarsi, infatti, convive da tempo con un fastidio a un osso ma potrà essere a disposizione già nell'incontro che si giocherà sabato a casa del Cagliari.
