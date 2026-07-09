Lazio, blitz a Zagabria: Fabiani lavora per portare Sergi Domínguez a Roma

Il direttore sportivo Angelo Fabiani è volato in Croazia per tentare di concludere la trattativa per l'acquisto di Sergi Dominguez

Michelle De Angelis /
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È una giornata di fuoco per la Lazio che, dopo l'inizio del ritiro al centro sportivo di Formello, sta tentando di accelerare alcune manovre di mercato, come nel caso di Sergi Dominguez. 

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Il blitz di Fabiani a Zagabria

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Angelo Fabiani è infatti volato in Croazia per tentare di chiudere la trattativa con la Dinamo Zagabria per l'acquisto di Sergi Dominguez, con una cifra che sembra ruotare intorno ai 10-12 milioni. Un valore che, sempre secondo l'esperto, la Lazio è convinta di poter raggiungere attraverso l'aggiunta di alcuni bonus.

Il post di Gianluca Di Marzio 

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