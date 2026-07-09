Lazio, senti Tajani: "Lotito? Non è un problema che riguarda il partito. Io non tifo Lazio..."

Il vicepremier Tajani, a margine della presentazione della campagna di tesseramento 2026 di Forza Italia, ha commentato le contestazioni rivolte a Lotito

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Il vicepremier Antonio Tajani, a margine della presentazione della campagna di tesseramento 2026 di Forza Italia, ha commentato le contestazioni rivolte a Claudio Lotito. 

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L'intervento di Tajani

Lotito? Non è un problema che riguarda il partito, è al di fuori del dibattito politico e non preoccupa. Ci sono tanti motivi per votare Forza Italia, non perché c'è un parlamentare o un altro. Non preoccupa, ci sono tante altre realtà.

Io non sono tifoso della Lazio, mi preoccupo dei problemi della Juventus e sono contento che c'è il Frosinone in Serie A, che è la mia seconda squadra. Andrò a vedere Frosinone-Juventus il 23 agosto.

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