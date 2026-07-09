Lazio, senti Tajani: "Lotito? Non è un problema che riguarda il partito. Io non tifo Lazio..."
Il vicepremier Tajani, a margine della presentazione della campagna di tesseramento 2026 di Forza Italia, ha commentato le contestazioni rivolte a Lotito
Il vicepremier Antonio Tajani, a margine della presentazione della campagna di tesseramento 2026 di Forza Italia, ha commentato le contestazioni rivolte a Claudio Lotito.
L'intervento di Tajani
Lotito? Non è un problema che riguarda il partito, è al di fuori del dibattito politico e non preoccupa. Ci sono tanti motivi per votare Forza Italia, non perché c'è un parlamentare o un altro. Non preoccupa, ci sono tante altre realtà.
Io non sono tifoso della Lazio, mi preoccupo dei problemi della Juventus e sono contento che c'è il Frosinone in Serie A, che è la mia seconda squadra. Andrò a vedere Frosinone-Juventus il 23 agosto.