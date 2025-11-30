Milan-Lazio, Collu nega un rigore al club biancoceleste: l'opinione di Gianpaolo Calvarese

Al termine della gara Milan-Lazio, che si è conclusa con la sconfitta delle aquile ed un rigore negato dal direttore di gara Collu al club biancoceleste, Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social per commentare la gestione dell'arbitro.

Sono convinto che ogni tanto gli arbitri si complicano la vita e parlo del fallo di mano di Pavlovic. Era da rigore? Secondo la review del VAR il braccio sarebbe fuori sagoma e quindi punibile ma nella stessa review si dice anche che c'è un fallo precedente di Marusic su Pavlovic. Guardiamo bene, quel braccio non è mai punibile. Pavlovic è in marcatura, tiene l'uomo, corpo a corpo naturale, non va a cercare il pallone con il braccio. Secondo, Marusic non commette alcun fallo, nessuna trattenuta, nessuna spinta, contrasto regolare. Quindi secondo me ci sono due errori: il rigore non c'è è il fallo precedente neanche. È una situazione abbastanza semplice resa complicata inutilmente.