Lazio, il Comandante si è operato: il comunicato sulle sue condizioni
Oggi il Comandante Maurizio Sarri si è sottoposto ad un'operazione, ecco il comunicato della Società sulle sue condizioni
Nella giornata di oggi il Comandante Maurizio Sarri si è dovuto sottoporre ad un'operazione, in seguito ad una fibrillazione atriale, ma fortunatamente il mister dovrebbe tornare alla guida della Lazio, al momento affidata al vice Ianni, già da mercoledì.
Il comunicato sulle condizioni di Sarri
La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo.
Il ritorno del mister e i ringraziamenti
Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti.