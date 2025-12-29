Lazio, il Comandante si è operato: il comunicato sulle sue condizioni

Nella giornata di oggi il Comandante Maurizio Sarri si è dovuto sottoporre ad un'operazione, in seguito ad una fibrillazione atriale, ma fortunatamente il mister dovrebbe tornare alla guida della Lazio, al momento affidata al vice Ianni, già da mercoledì.

La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo.