Lazio, Edoardo Motta saluta la Reggiana: il post pubblicato dal portiere
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Edoardo Motta, arrivato nei giorni scorsi nella squadra biancoceleste per ricoprire il ruolo di secondo portiere e sostituire Christos Mandas, ha pubblicato un post sui propri social per salutare il suo vecchio club: la Reggiana.
Edoardo Motta sui social
