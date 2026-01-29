Lazio, Edoardo Motta saluta la Reggiana: il post pubblicato dal portiere

Edoardo Motta, arrivato nei giorni scorsi nella squadra biancoceleste, ha pubblicato un post sui propri social per salutare il suo vecchio Club

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Edoardo Motta, arrivato nei giorni scorsi nella squadra biancoceleste per ricoprire il ruolo di secondo portiere e sostituire Christos Mandas, ha pubblicato un post sui propri social per salutare il suo vecchio club: la Reggiana.

