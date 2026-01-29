Lazio-Genoa, protesta dei tifosi laziali: il video della Società per cercare di persuaderli

Domani alle ore 20:45 la formazione guidata dal Comandante Maurizio Sarri e gli 11 scelti dal mister De Rossi scenderanno in campo allo stadio Olimpico per affrontarsi nel secondo incontro della stagione. Tuttavia, non solo la Lazio viene da un momento di profonda crisi, come dimostrato anche conto il Como o a Lecce, ma le aquile dovranno anche giocare in uno stadio deserto, infatti, dopo il comunicato della Società contro il tifo organizzato e alla luce degli ultimi eventi in casa Lazio, la maggior parte della tifoseria ha deciso a malincuore di lasciare il proprio posto in tribuna vuoto e sostenere la squadra da lontano. La Società biancoceleste, tuttavia, ha deciso di pubblicare un video sui propri social con la speranza di persuadere qualche tifoso.

