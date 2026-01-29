Lazio, Moretto: "Romagnoli domani non ci sarà. Maldini?..."

Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi sul caso Romagnoli, sul mercato e sulla formazione per la gara contro il Genoa.

Le dichiarazioni di Matteo Moretto a Radio Laziale 

Romagnoli

Domani Romagnoli non ci sarà. Il mercato in Qatar chiude sabato, ci sono pochi margini per chiudere con l'Al-Sadd e Romagnoli sta cercando di coinvolgere anche Sarri, ma il mister non puó permettersi di lasciarlo andare. Sono sicuro che nel caso in cui dovesse rimanere, superato questo momento di forte tensione, tornerà a disposizione e giocherà il resto della stagione.

La formazione contro il Genoa

La probabile formazione è: Provedel, Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini, Cataldi, Basic, Taylor, Zaccagni, Dia, Isaksen.

Maldini

Maldini si è sempre allenato come punta centrale in questi giorni, c'è un ballottaggio tra lui e Dia, ma credo Sarri voglia dare continuità al senegalese.

Przyborek

Przyborek è un trequartista ma puó fare anche la mezz'ala, la domanda che mi faccio è: "E se fosse lui la mezz'ala per sostituire Guendouzi?"

Noslin

Per Noslin da quello che mi risulta il diritto di riscatto a 20 milioni non è fattibile in questo momento, Noslin peró è l'unico convinto della destinazione, andrebbe volentieri al Monaco.

