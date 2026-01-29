Lazio, Moretto: "Romagnoli domani non ci sarà. Maldini?..."

Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi sul caso Romagnoli, sul mercato e sulla formazione per la gara contro il Genoa.

Domani Romagnoli non ci sarà. Il mercato in Qatar chiude sabato, ci sono pochi margini per chiudere con l'Al-Sadd e Romagnoli sta cercando di coinvolgere anche Sarri, ma il mister non puó permettersi di lasciarlo andare. Sono sicuro che nel caso in cui dovesse rimanere, superato questo momento di forte tensione, tornerà a disposizione e giocherà il resto della stagione.