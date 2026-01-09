Rinnovi sbloccati, Marusic firma fino al 2028 e ora punta a un record

Con il mercato finalmente sbloccato, in casa Società Sportiva Lazio si riattiva anche il capitolo rinnovi. Dopo quello di Basic, in attesa di ufficialità, è arrivata la firma di Adam Marusic, che ha prolungato il proprio contratto fino al 2028, con opzione fino al 2029, per un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la volontà del terzino montenegrino è chiara e ambiziosa: scrivere ancora la storia del club. Marusic punta infatti a raggiungere e superare il primato di Stefan Radu, recordman di presenze nella storia della Lazio con 427 apparizioni ufficiali.

Attualmente Marusic è a quota 334 partite in biancoceleste: il traguardo dista ancora 93 gare, ma il rinnovo rappresenta un segnale forte di continuità e fiducia reciproca. Un legame che si rafforza e che conferma il ruolo centrale del montenegrino nello spogliatoio e nel progetto tecnico della Lazio.