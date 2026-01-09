Buon compleanno Lucas Leiva, un leader entrato nel cuore della Lazio

Il 9 gennaio è una data speciale anche per un protagonista amatissimo della storia recente della Società Sportiva Lazio. In questo giorno, nel 1987, è nato Lucas Leiva, centrocampista brasiliano che con l’aquila sul petto ha lasciato un segno profondo dentro e fuori dal campo.

Arrivato a Roma con grande esperienza internazionale, Lucas si è imposto subito come punto di riferimento per equilibrio, leadership e attaccamento alla maglia. Con la Lazio ha conquistato una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, una delle quali vinta addirittura alla sua prima presenza ufficiale, entrando immediatamente nel cuore dei tifosi.

Più dei trofei, però, a renderlo speciale è stato il suo modo di interpretare il ruolo: silenzioso, generoso, sempre al servizio della squadra. Un esempio di professionalità e “lazialità” che lo ha reso uno dei centrocampisti più rispettati e amati dell’ultimo decennio biancoceleste.

Oggi Lucas Leiva spegne 39 candeline, ma il suo legame con la Lazio e con la sua gente resta intatto. Un compleanno che profuma di ricordi, trofei e gratitudine reciproca.