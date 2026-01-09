Nuovi volti a Formello: Ratkov e Taylor subito con il Verona

Sono arrivati da pochissimo nella Capitale, ma non c’è tempo da perdere. Ratkov e Kenneth Taylor hanno vissuto ore frenetiche tra arrivo, visite mediche e prime sensazioni a Formello, ma sono già pronti a mettersi a disposizione della squadra. I due nuovi acquisti hanno iniziato a prendere confidenza con l’ambiente biancoceleste e, passo dopo passo, conosceranno anche i nuovi compagni.

Nel frattempo, però, la Società Sportiva Lazio deve pensare al campo. Domenica alle 18 i biancocelesti saranno impegnati al Stadio Marcantonio Bentegodi, dove andranno a caccia di riscatto e punti dopo il pareggio interno con la Fiorentina, fondamentali per smuovere la classifica.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ratkov e Taylor prenderanno parte già alla seduta pomeridiana odierna, vivendo il primo vero contatto con il gruppo e con Maurizio Sarri. Entrambi, inoltre, seguiranno la squadra anche nella trasferta di Verona: un primo assaggio di clima partita e un segnale chiaro della loro immediata integrazione nel progetto biancoceleste.