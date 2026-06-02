Calciomercato Lazio, obiettivo centravanti: i profili nel mirino biancoceleste

La priorità assoluta per Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione è rinforzare il reparto avanzato. Il nuovo tecnico biancoceleste è a caccia di un centravanti che possa garantire peso e gol, e la dirigenza laziale si è già messa in moto per sondare diverse opportunità sul mercato.

I nomi sul taccuino

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono diversi i profili finiti sotto la lente d'ingrandimento della Lazio. Tra questi figura Sebastiano Esposito, riscattato dal Cagliari e pronto per una nuova avventura con una valutazione tra i 10 e i 12 milioni di euro. In lista ci sono anche Lucca, che rientrerà dal prestito in Inghilterra, Bamba Dieng, che si svincolerà a breve, e il giovane Omar Janneh, attualmente in forza al Losanna.

Strategie per l'attacco

La società sta valutando attentamente le diverse opzioni, cercando di conciliare le esigenze tecniche di Gattuso con la sostenibilità finanziaria delle operazioni. Saranno settimane calde per capire chi sarà il prescelto per guidare l'attacco laziale e se il club deciderà di puntare su un profilo di esperienza o su una scommessa giovane da valorizzare.

