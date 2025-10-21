Lazio, la rivincita di Toma Basic: ecco i numeri del centrocampista croato

Da fuori rosa a incedibile, ultimamente Toma Basic ha fatto puntare i riflettori su di lui e la sua determinazione, il suo costante impegno e l'aumento di fiducia è stato notato è molto apprezzato, soprattutto dal Comandante che l'ha lodato al termine dell'incontro al New Balance Arena, che si è concluso con la conquista di un punto d'oro.

Lazio, i numeri di Toma Basic

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, attualmente Il centrocampista croato è una grande risorsa per la rosa biancoceleste, tanto che nelle ultime tre partite soltanto Matteo Cancellieri è riuscito a concludere più di lui, con 7 tiri contro 4, tuttavia, il numero 26 non si è fermato qui, infatti, ha provato ad effettuare 14 passaggi nella trequarti avversaria, di cui 13 sono riusciti, ma non solo, si contano 5 sponde vincenti e 5 contrasti vinti su 5. In totale, invece, Toma Basic è riuscito ad effettuare 74 passaggi su 87, di cui 33 nella metà campo offensiva (27 precisi), ha giocato 119 palloni, realizzato 17 passaggi in avanti e vinto 16 duelli su 26, numeri che hanno riportato il calciatore ad essere un elemento indispensabile nella Lazio.

