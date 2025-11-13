Moldavia-Italia, Buongiorno: "Dispiace tanto non esserci qualificati direttamente"
Al termine dell'incontro Moldavia-Italia il calciatore Buongiorno ha rilasciato delle dichiarazioni, ecco le sue parole
Il calciatore Alessandro Buongiorno ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Rai 1 per commentare la vittoria dell'Italia contro la Moldavia, grazie alle reti di Mancini e Pio Esposito.
Le dichiarazioni di Alessandro Buongiorno a Rai 1
La gara contro la Moldavia
Abbiamo cercato di attaccare per tutta la partita, ma il gol è arrivato solo nel finale. Siamo però contenti della prestazione perché non abbiamo mollato fino all’ultimo. Con il mister lavoriamo tutti insieme, lui dà grande fiducia a tutti quanti. Loro hanno giocato bassi per cercare di difendersi, noi però siamo riusciti a segnare alla fine.
La mancata qualificazione diretta al Mondiale 2026
Dispiace tanto non esserci qualificati direttamente, ma noi dobbiamo ora pensare al nostro percorso: le partite di marzo saranno sicuramente difficili, bisognerà cercare di affrontarle al massimo. Noi in campo dobbiamo pensare a giocare e a dare il massimo: dobbiamo essere concentrati su quello.
