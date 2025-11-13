Moldavia-Italia, Buongiorno: "Dispiace tanto non esserci qualificati direttamente"

Il calciatore Alessandro Buongiorno ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Rai 1 per commentare la vittoria dell'Italia contro la Moldavia, grazie alle reti di Mancini e Pio Esposito.

Abbiamo cercato di attaccare per tutta la partita, ma il gol è arrivato solo nel finale. Siamo però contenti della prestazione perché non abbiamo mollato fino all’ultimo. Con il mister lavoriamo tutti insieme, lui dà grande fiducia a tutti quanti. Loro hanno giocato bassi per cercare di difendersi, noi però siamo riusciti a segnare alla fine.