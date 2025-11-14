Lazio, Vecino è pronto a riprendersi il centrocampo: duello con Basic per una maglia da titolare

Vecino torna a pieno regime dopo l’infortunio

La sosta arriva come una boccata d’ossigeno in casa Lazio, alle prese da mesi con una lunga serie di infortuni. Buone notizie per Maurizio Sarri, che ritrova finalmente Matias Vecino, ora completamente recuperato e pronto a contendersi una maglia da titolare in vista della sfida con il Lecce.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista uruguaiano, tornato in campo a partire dalla gara con l’Atalanta, ha progressivamente aumentato il minutaggio, ritrovando ritmo e condizione.

Sfida aperta con Basic per il posto da titolare

Sull’altro fronte c’è Toma Basic, protagonista di una crescita importante: sette gare da titolare consecutive, la sua miglior striscia da quando è arrivato alla Lazio nel 2021. Prestazioni solide, personalità e un gol decisivo hanno convinto Sarri a dargli continuità.

Vecino, però, non ha intenzione di restare a guardare. Forte della fiducia del tecnico, punta a riprendersi un ruolo centrale grazie alla sua esperienza e capacità di dare equilibrio alla squadra. Con 119 presenze in biancoceleste, appena otto in meno rispetto a quelle collezionate con l’Inter, l’uruguaiano è pronto a rilanciarsi: la sfida interna con Basic è appena cominciata.