Milan-Roma: clamoroso, Dybala sbaglia un rigore e i rossoneri festeggiano a San Siro

Stasera lo stadio di San Siro ha ospitato un grande incontro, infatti, alle ore 20:45 la formazione rossonera è scesa in campo per affrontare la Roma di Gasperini nel Big match valido per la 10a giornata del Campionato di Serie A, partita nella quale è stato il Milan ad avere la meglio e a portarsi a casa i 3 punti.

Milan-Roma: i rossoneri trionfano a San Siro

Dopo aver ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta, contro la Cremonese ad inizio Campionato, per il club del tecnico Massimiliano Allegri è arrivato il 6° trionfo, infatti, grazie alla rete di Pavlovic su assist di Leao al 38', è stata la tifoseria rossonera a festeggiare, tuttavia, il rigore assegnato dal direttore di gara Marco Guida a favore dei giallorossi e battuto da Dybala, a pochi minuti dalla fine, stava per cambiare le carte in tavola ma ci ha pensato il portiere Maignan a risolvere la situazione e a non permettere agli avversari di rimontare.

