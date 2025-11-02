Crisi Fiorentina, squadra in ritiro e confronto tra Pioli e la dirigenza: tutte le informazioni

Il match casalingo contro il Lecce ha dato un altro duro colpo al club viola, infatti, neanche stavolta la squadra guidata dal mister Stefano Pioli è riuscita a trionfare e a conquistare i 3 punti e, proprio per questa ragione, la Fiorentina si è chiusa in un silenzio stampa al termine dell'incontro, ma non solo, i numerosi risultati scadenti hanno portato la dirigenza viola a prendere una dura decisione per tentare di risollevare la squadra di Firenze.

Fiorentina: ritiro per la squadra e confronto tra dirigenza e mister

Quattro pareggi e sei sconfitte, per un totale di 4 punti conquistati e la 19esima posizione raggiunta, sono questi i risultati della Fiorentina in queste prime 10 giornate del Campionato di Serie A, scarsi risultati che hanno portato la Società a prendere una decisione, infatti, come riportato da Gianluca di Marzio, il club viola ha scelto di rimanere in silenzio stampa e di mandare i calciatori in ritiro al Viola Park, almeno fino a mercoledì. I provvedimenti non sono finiti qui, infatti, in queste giornate è previsto anche un incontro tra il tecnico Stefano Pioli e la dirigenza per valutare se si può andare avanti o se bisognerà trovare un altro allenatore che possa riportare in alto la squadra di Firenze, che giovedì 6 novembre alle ore 18:45 dovrà affrontare il Mainz in Conference League.

