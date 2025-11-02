Crisi Fiorentina, squadra in ritiro e confronto tra Pioli e la dirigenza: tutte le informazioni
Dopo la sconfitta contro il Lecce, la dirigenza viola ha deciso di mandare la squadra in ritiro e di confrontarsi con il mister Pioli, tutte le informazioni
Il match casalingo contro il Lecce ha dato un altro duro colpo al club viola, infatti, neanche stavolta la squadra guidata dal mister Stefano Pioli è riuscita a trionfare e a conquistare i 3 punti e, proprio per questa ragione, la Fiorentina si è chiusa in un silenzio stampa al termine dell'incontro, ma non solo, i numerosi risultati scadenti hanno portato la dirigenza viola a prendere una dura decisione per tentare di risollevare la squadra di Firenze.
Fiorentina: ritiro per la squadra e confronto tra dirigenza e mister
Quattro pareggi e sei sconfitte, per un totale di 4 punti conquistati e la 19esima posizione raggiunta, sono questi i risultati della Fiorentina in queste prime 10 giornate del Campionato di Serie A, scarsi risultati che hanno portato la Società a prendere una decisione, infatti, come riportato da Gianluca di Marzio, il club viola ha scelto di rimanere in silenzio stampa e di mandare i calciatori in ritiro al Viola Park, almeno fino a mercoledì. I provvedimenti non sono finiti qui, infatti, in queste giornate è previsto anche un incontro tra il tecnico Stefano Pioli e la dirigenza per valutare se si può andare avanti o se bisognerà trovare un altro allenatore che possa riportare in alto la squadra di Firenze, che giovedì 6 novembre alle ore 18:45 dovrà affrontare il Mainz in Conference League.
Nella pagina successiva le dichiarazioni del mister Stefano Pioli a Sky Sport nel post Inter-Fiorentina