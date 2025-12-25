Lazio di Sarri Vs Lazio di Baroni: i risultati a confronto

Nel giorno di Natale, in casa Lazio, può essere opportuno fare un bilancio con quello che è accaduto nel corso degli ultimi 12 mesi, guardandosi alle spalle proprio con l'ultimo Natale vissuto. Sulla panchina sedeva Marco Baroni, arrivato nella capitale tra le polemiche dei tifosi laziali. Oggi invece il ritorno d'amore di Maurizio Sarri. Un ritorno inaspettato e che ha spiazzato tutti ma che allo stesso tempo ha riacceso il fuoco e l'entusiasmo del popolo laziale, nonostante le tante difficoltà della stagione in corso.

La Lazio di Baroni fino a Natale 2024

I biancocelesti, 12 mesi fa, avevano giocato ben 17 partite (una in più rispetto a quest'anno) . I punti in classifica erano 34 e la posizione la quarta, a pari punti con la Fiorentina ma con lo scontro diretto a sfavore. Gli uomini di Baroni avevano fatto grandi cose in Europa, assicurandosi il primo posto nel girone unico e anche in campionato la squadra girava abbastanza bene a parte alcuni ripetuti black out a cui la squadra non sapeva reagire. Il periodo duro per Baroni ed i suoi stava per arrivare: il periodo inverno-primavera fu pessimo. La Lazio nel giro di poche settimane ebbe un tracollo, sopratutto per le partite casalinghe in cui non si raccoglievano punti e spesso mancava il gioco.

Fraioli

La Lazio di Sarri quest'anno

E' cambiato tutto nell'arco di appena 12 mesi. Colpo di scena con il ritorno di Sarri nell'ultima estate. Poi il caos con il mercato bloccato e l'impossibilità di migliorare la rosa rendendola adeguata al Sarrismo. Spesso si suol dire che l'amore vince su tutto e così è stato, o quasi. L'allenatore toscano ha rappresentato la scelta d'amore e ha riportato i tifosi allo stadio su tutto e tutti. Attualmente la Lazio si trova, dopo 16 turni, ottava in classifica con 23 punti. Un miracolo di Sarri considerando i tanti infortunati. Il gioco c'è e spesso eccita il tifoso biancoceleste e nemmeno lo spirito dei ragazzi che devono scendere in campo, manca.