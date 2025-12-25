Dalla Francia un nuovo esterno per la Lazio: ecco chi è

Dopo poche ore dalla bella notizia che la Lazio potrà operare liberamente sul calciomercato, la coppia Lotito-Fabiani sono già a lavoro per studiare i possibili colpi. C'è una squadra da rinforzare e Maurizio Sarri da accontentare. L'ultimo nome arriva dalla Francia. A riportarlo è il portale francese Mercato Foot, Si tratta di Giorgi Tsitaishvili, un classe 2000 in scadenza di contratto a giugno con il Metz. Gioca sulla fascia destra e da gennaio in poi può firmare a zero con qualunque altra squadra. Fin qui in stagione ha messo a referto 2 gol e un assist in 17 presenze, per un totale di 1081 minuti giocati.

Il profilo del giocatore

Le caratteristiche di Giorgi Tsitaishvili lo ritraggono come un giocatore completo ed importante per il gioco sulle fasce. Abbina velocità e tecnica è capace di saltare l'uomo ed i buoni piedi forniscono assist per i compagni di squadra. L'età anche è un fattore importante, è nel pieno della crescita e potrebbe essere un elemento prezioso per il gioco di Maurizio Sarri.

Non solo la Lazio sul calciatore

Un giocatore sicuramente interessante che ha attirato su di sè attenzioni varie, anche per il contratto in scadenza. Su di lui, infatti, ci sono anche altri club importante come l'Olympique Lyonnais, il Lille e il Villarreal, dove il connazionale Georges Mikautadze starebbe cercando di convincerlo a sbarcare in Spagna. La concorrenza non manca e nel futuro prossimo capiremo quanto la Lazio sia davvero interessata a portare il calciatore nella capitale.