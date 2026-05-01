Coppa Italia, 510 posti extra in Monte Mario: novità per la vendita libera

A poco più di dieci giorni dall’attesissima finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’atmosfera in casa si fa sempre più elettrica: la sfida è già iniziata sugli spalti, dove la tifoseria biancoceleste ha risposto presente, esaurendo la Curva e i distinti Nord e la Tribuna Tevere.

510 posti extra in Monte Mario

Proprio l’elevata risposta dei tifosi laziali ha permesso di sbloccare altri posti: 510 posti extra, secondo il Corriere dello Sport, sono stati messi a disposizione dei sostenitori biancocelesti in Tribuna Monte Mario, nel settore adiacente al campo, vicino ai Distinti Nord-Ovest.

Novità per la vendita libera

Una notizia positiva arriva anche per i tifosi non abbonati: terminata la fase di prelazione, dovrebbero essere messi a disposizione altri posti nelle tribune per la fase della vendita libera.