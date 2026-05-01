Rovella vede la luce: Cremona nel mirino, obiettivo la finale di Coppa Italia

Dopo una stagione tormentata ed estremamente sfortunata Rovella sembra pronto a tornare in campo contro ogni pronostico: per il centrocampista sembrava terminata in anticipo la sua stagione dopo la frattura scomposta alla scapola destra e il conseguente secondo infortunio a distanza di poco tempo da quello subito per la pubalgia.

Già convocato con l’Udinese: si prepara per la Coppa Italia

Eppure Rovella oggi può rivedere finalmente la luce: contro l’Udinese è tornato tra i convocati e per qualche minuto si è anche scaldato a bordocampo, ma il vero ritorno potrebbe avvenire a Cremona nella trasferta di lunedì pomeriggio dopo l’ufficiale via libera da parte dello staff medico.

Rovella punta al rientro: pronto per la Cremonese

Secondo Il Messaggero, proprio contro la Cremonese Sarri potrebbe valutare di inserirlo piano piano in campo per iniziare il rodaggio in vista dell’attesa finale di Coppa Italia contro l’Inter, anche se sarà improbabile vederlo dal 1’ in quell’occasione.

Una scelta che potrebbe dipendere anche dall’emergenza a centrocampo: Cataldi è alle prese con un principio di pubalgia, e Patric non può garantire i ritmi per tutti i prossimi impegni, soprattutto essendo sempre fuori ruolo.