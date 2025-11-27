Flaminio, si va avanti rispunta l’idea di acquistare lo stadio

Come riportato dal Corriere della Sera, domenica scorsa il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si sono sentiti telefonicamente per parlare del Flaminio, da tempo sogno del patron biancoceleste. Già il giorno dopo i due si sono incontrati in Campidoglio. Gli uffici legali delle parti sono in contatto ormai da tempo per capire quale strada prendere per arrivare alla soluzione che tutti auspicano: Lotito, nei mesi scorsi, ha chiesto di ottenere il diritto di superficie (per 99 anni) oppure di poter acquistare l'impianto come fatto per esempio da Inter e Milan. I confronti fra la Lazio e il Comune sono da sempre positivi e propositivi.

L'apertura di Gualtieri

Il primo cittadino ha aperto alle proposte del presidente biancoceleste, ma l'ok definitivo potrà arrivare solo dopo aver ottenuto il benestare della Soprintendenza di Stato cui spetta la possibilità, in caso di cessione di un bene vincolato di esercitare il diritto di prelazione. Lotito, per fare un passo verso il Campidoglio, si è detto disposto ad accettare la soluzione più rapida fra diritto di superficie e acquisto dell'impianto pur di velocizzare le pratiche. Chiuso l'affare Flaminio la Lazio avrebbe maggiori solidità finanziarie e da Formello sono convinti che nel giro di 8 anni l'investimento totale (di circa 450 milioni) verrebbe ripagato dai ricavi che lo stadio stesso garantirebbe. I biancocelesti vorrebbero rendere il Flaminio fruibile 365 giorni l'anno, creando una copertura atta ad eliminare l'inquinamento acustico che tanto preoccupa i residenti. Da ambo le parti si ha intenzione di trovare rapidamente la soluzione definitiva all'operazione che valorizzerebbe non soltanto il lavoro politico, ma anche quello della società biancoceleste.

Lotito vuole rilanciare l'intero quadrante

Lotito, d'altronde, vuole rilanciare il quadrante, non soltanto ristrutturare l'impianto sportivo abbandonato ormai da circa 20 anni. Il suo piano prevede quindi una spesa di 140 milioni (che rientrano nei circa 450 di cui si è già parlato) per opere accessorie che non c'entrano con lo stadio ma che sono finalizzate alla valorizzazione del quartiere: la piantumazione di nuovi alberi, la creazione di una pista ciclabile, la creazione di impianti fonoassorbenti. Già nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro fra Gualtieri e Lotito. Il presidente vorrebbe cominciare i lavori nel 2027, per regalare alla Lazio e ai suoi tifosi una casa propria.