Le reazioni di Taylor e Ratkov dopo la vittoria all'esordio

Torna alla vittoria la Lazio e lo fa in trasferta sconfiggendo l'Hellas Verona di Zanetti per 0-1 grazie all'autogol di Nelsson. È stata una serata importante anche per i due nuovi acquisti arrivati alla Lazio in questa settimane, con mister Sarri che ha deciso di farli esordire al Bentegodi. Taylor ha giocato per più di 90 minuti prima di lasciare il posto a Belahyane per il recupero finale, mentre Ratkov è subentrato a Noslin giocando per più di mezz'ora e se Cancellieri non fosse stato egoista probabilmente staremmo commentando altro.

I due nuovi acquisti biancocelesti hanno festeggiato la vittoria all'esordio attraverso i propri profili Instagram.

Petar Ratkov - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty I

Il post su Instagram di Ratkov

Il post su Instagram di Taylor