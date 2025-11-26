Ex Lazio, Jaap Stam potrebbe presto avere una prestigiosa panchina

C'è aria di nuova panchina per un ex difensore della Lazio. Parliamo di Jaap Stam, attualmente senza squadra e che potrebbe a breve sedere sulla panchina di una storica squadra olandese: l'Ajax. Il club si trova in una situazione di crisi o quasi. I successi ottenuti con l'italiano Francesco Farioli sono un lontano ricordo. Dopo di lui è arrivato John Heitinga ma sono mancati risultati e anche gioco. Adesso si vocifera che l'Ajax abbia messo nei suoi obiettivi proprio Stam, come nuovo allenatore della squadra di Amsterdam.

Le parole di Stam sulla possibilità di allenare l'Ajax

Sono disponibile. L’Ajax e un club molto bello, e se sei un allenatore e hai ancora l'ambizione di esserlo devi essere sempre pronto ad aiutare un club. Ma devi anche essere molto realista, quindi sappiamo che non mi chiameranno.

Queste le parole di Jaap Stam rilasciate ai microfoni di Bureau Sport. I prossimi giorni se non le prossime ore, diranno tutto sulla panchina dell'Ajax.

L'esperienza di Stam alla Lazio

Un gigante che ha subito conquistato il cuore dei tifosi biancocelesti. Ben 3 anni, per il difensore olandese, con l'aquila sul petto. L'arrivo dall'Inghilterra, dal grande Manchester United di Ferguson. Per lui nessun adattamento ma subito esperienza e qualità al servizio della Lazio. Con la maglia capitolina ben 70 presenze condite da 3 gol. Successivamente il passaggio al Milan.