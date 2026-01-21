Mea Vitali: "Oggi giocherebbero tutti della mia Lazio del 2004"

In casa biancoceleste l'ambiente è davvero pesante. La sconfitta pesante incassata con il Como lunedì sera allo stadio Olimpico è stata semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso e l'ambiente si trova inevitabilmente a vivere un momento cupo. Tutti speravano di vedere una squadra rinforzata con il calciomercao invernale di nuovo attivo ma questo non sta accadendo, anzi, le partenze di Castellanos e Guendouzi sono state rimpiazzate da Taylor e Ratkov, due giovani che devono ambientarsi prima di rendere ad un certo livello. Del livello tecnico della Lazio di oggi ha parlato anche un ex calciatore, arrivato proprio con l'arrivo di Claudio Lotito come presidente, parliamo di Mea Vitali. L'ex difensore venezuelano ha fatto una breve analisi a Punto&Virgola, show calcistico sul web.

Il post social con il video

La rosa della Lazio del 2004

Nella sua analisi, Mea Vitali, ha oggettivamente espresso come tanti nomi di quella Lazio, che comunque ha lottato per posizioni modeste in quell'anno rischiando addirittura la retrocessione ad un certo momento del campionato, farebbero i titolari nella Lazio di oggi. Le citazioni sono per Peruzzi, Oddo, Zauri, Rocchi, Di Canio, Zauri. Insomma una osservazione che fa pensare e che descrive l'attuale momento dei biancocelesti.