Lazio e la trattativa Taylor: arriva la denuncia di Fabiani

Tutto risale a qualche giorno fa quando il direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, ha espresso la gravità di quanto accaduto nella trattativa con l'Ajax per portare Kenneth Taylor nella capitale. Le sue parole sono state susseguite dai fatti. Come riporta poco fa il Corriere della Sera, nella sua versione online, Fabiani oggi si è recato di persona per sporgere denuncia per i fatti accennati inizialmente. Nelle prossime ore, forse, emergeranno maggiori dettagli su quello che è accaduto nella trattativa riguardante il calciatore olandese arrivato a Roma pochi giorni fa.

Le prime dichiarazioni del Ds Fabiani

A breve presenterò una denuncia per fatti molto strani accaduti nella trattativa per Taylor, siccome lavoro per il bene della società interverrò e denuncerò personalmente alla Procura della Repubblica e alla Federazione. Deve finire l’ingresso di persone per trarre vantaggi, io non sono ricattabile e lo dice la mia storia, andrò avanti per la mia strada. Fino a quando avrò la fiducia della società e della famiglia Lotito, la Lazio non si farà prendere in giro. Questi signori qui alla Lazio non passano. Alla firma di Taylor mi sono sentito orgoglioso di rappresentare la famiglia Lazio.

La denuncia avvenuta oggi

Oggi è arrivata la denuncia di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, che è stato fotografato proprio all'ingresso della stazione dei Carabinieri di Trastevere. Alla domanda sul motivo per cui si stesse recando dalle forze dell’ordine, Fabiani ha replicato: «Di solito quando si viene qui ci sono due motivi: o perché si viene convocati, o perché si viene a sporgere denuncia, che è il mio caso».

Subito dopo una successiva domanda per approfondire la questione sulla sua presenza, se fosse legata a motivi personali o alla Lazio, prontamente ha aggiunto: «Non sono qui per motivi personali». E allora torna alla mente quanto lo stesso direttore sportivo aveva dichiarato a Formello venerdì scorso, a proposito delle presunte intromissioni nella trattativa riguardante il trasferimento di Taylor alla lazio.