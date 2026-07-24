Retroscena Lazio: il primo obiettivo era Diogo Leite, ecco perché è saltato

La Lazio aveva un piano ben preciso per rinforzare la difesa e, prima dell'arrivo di Danilho Doekhi, il primo nome seguito con maggiore convinzione era quello di Diogo Leite. Il difensore portoghese, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è stato infatti uno dei primi profili sondati dal club biancoceleste durante la ricerca di rinforzi.

Il lavoro della società era iniziato già da gennaio, quando la dirigenza aveva avviato le prime valutazioni sul mercato degli svincolati. In quella fase, oltre a Diogo Leite, era stato contattato anche Alfonso Pedraza, esterno spagnolo proveniente dal Villarreal.

I contatti con Pedraza hanno portato rapidamente a un'intesa. Diversa, invece, la situazione relativa a Diogo Leite. Nonostante i numerosi tentativi, compresi quelli effettuati nelle scorse settimane, la trattativa non è mai riuscita a decollare.

Lazio, Diogo Leite era tra i primi obiettivi per la difesa

Il portoghese rappresentava una delle priorità individuate dalla società per rinforzare il reparto arretrato. In quel momento, Doekhi era presente nella lista dei possibili innesti, ma non sembrava ancora il candidato principale.

La Lazio ha continuato a lavorare su più tavoli, cercando di arrivare alla soluzione ritenuta migliore per la nuova stagione.

Doekhi scelto a metà luglio dopo il mancato accordo con Diogo Leite

Con il passare delle settimane, i tentativi per arrivare a Diogo Leite non hanno prodotto l'esito sperato. A quel punto il club biancoceleste ha deciso di cambiare direzione.

La scelta definitiva è ricaduta su Danilho Doekhi, individuato come il profilo ideale per rinforzare la difesa. Una decisione maturata a metà luglio, al termine di un percorso iniziato mesi prima e caratterizzato da diversi contatti con altri obiettivi di mercato.