Calciatori Panini 2025-2026, tutte le novità della nuova edizione

È andata in scena oggi la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione “Calciatori 2025-2026“, la nota collezione ufficiale di figurine Panini. Tante le sorprese della 65° edizione dell’album: tra le più interessanti ci sono le nuove sezioni come la Gem Squad, il Super Glovez, il Trick Maestro e il Boom D’impatto, che vedono sempre come protagonisti i calciatori di Serie A con sembianze e poteri da veri supereroi.

L'apporto dell'AI

Un’altra novità riguarda il contributo dell’intelligenza artificiale: una scelta per evidenziare come l’innovazione tecnologica possa andare di pari passo con la tradizione del calcio. Le nuove sezioni, infatti, sono state ridisegnate dall’AI, che ha creato 60 sticker esclusivi dal design futuristico.

Confermato il mezzobusto

Anche in questa edizione, torna il classico mezzobusto per le figurine dei calciatori, la posa più tradizionale e amata dai collezionisti. Chiaramente, l’album sarà anche completato da sezioni dedicate alla Serie B e alla Lega pro.

