Coppa Italia | Lazio-Milan, i convocati di mister Sarri: rientra Cancellieri, out Hysaj
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno in Coppa Italia contro il Milan
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Diramata la lista dei convocati della Lazio da mister Sarri in vista della sfida, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro il Milan in programma questa sera alle ore 21:00 all'Olimpico di Roma.
I convocati della Lazio
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni, Cancellieri.