Lazio, la Società ufficializza l'arrivo di Adrian Przyborek: il post e il comunicato
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
La Società biancoceleste ha ufficializzato sui propri social ed ha emesso un comunicato riguardante l'arrivo di Adrian Przyborek, centrocampista offensivo arrivato dal Pogoń Szczecin.
La Lazio sui social
Il comunicato
La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Adrian Przyborek, proveniente dal Pogoń Szczecin.