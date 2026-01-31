Lazio, la Società ufficializza l'arrivo di Adrian Przyborek: il post e il comunicato

La Società biancoceleste ha ufficializzato sui social l'arrivo di Adrian Przyborek, ecco il post sui social e il comunicato

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
La Società biancoceleste ha ufficializzato sui propri social ed ha emesso un comunicato riguardante l'arrivo di Adrian Przyborek, centrocampista offensivo arrivato dal Pogoń Szczecin.

La Lazio sui social 

Il comunicato 

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Adrian Przyborek, proveniente dal Pogoń Szczecin.

