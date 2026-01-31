Calciomercato Lazio, Romagnoli può ancora essere ceduto? Il punto di Di Marzio

Gianluca Di Marzio si è espresso sui social riguardo la cessione di Alessio Romagnoli all'Al-Sadd di Roberto Mancini, bloccata dalla Società biancoceleste.

Il caso Romagnoli

A Lecce aveva salutato a malincuore la tifoseria e i compagni di squadra, aveva già le valigie pronte e stava per iniziare un nuovo capitolo con Mancini, tuttavia, poco prima della sua partenza la Società ha deciso di bloccarne la cessione. Romagnoli non ha preso bene la situazione, infatti, nella gara contro il Genoa ha scelto di non scendere in campo e guardarsi il match dagli spalti, mentre oggi si è recato a Formello per avere un confronto con la Società, tuttavia, come riportato da Sky Sport e Gianluca Di Marzio sulla piattaforma social X, ormai l'Al-Sadd è andato, il mercato in Qatar è chiuso.

Il punto di Gianluca Di Marzio