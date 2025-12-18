Lazio, tre biancocelesti all'Umberto I per l'iniziativa Regalo sospeso: la foto

Unicef e Clementoni hanno organizzato una bellissima e commovente iniziativa, il regalo sospeso, a favore di 2.500 bambini presenti negli ospedali e in case famiglia in tutta Italia, infatti, a Roma, Cristina Mezzaroma (Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS), David Santodonato (Presidente del comitato Unicef di Roma) e i calciatori del club biancoceleste hanno consegnato i i regali sospesi ai bambini dell'ospedale policlinico Umberto I.

Lazio, tre biancocelesti al Policlinico per l'iniziativa Regalo sospeso

Oggi, presso l'ospedale policlinico Umberto I di Roma, l'Unicef Italia e Clementoni anno consegnato i kit del regalo sospeso ai bambini presenti nella struttura e per l'evento erano presenti anche tre calciatori della Lazio, precisamente Toma Basic, Gustav Isaksen e Valerio Farcomeni. I regali sospesi sono dei speciali cofanetti regalo creati da Clementoni e illustrati dallo street artist Meridione, inerenti al tema dei diritti dell'infanzia, inoltre, ogni cofanetto contiene le carte Memo sui diritti dei bambini, un libretto giochi e attività, adesivi e la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Oltre a ciò, si può sostenere questa campagna con una donazione minima di 10€ presso i comitati locali Unicef e sul sito https://unicef.it/regalosospeso, in modo tale che i fondi sosteranno i programmi a favore dei tanti bambini in difficoltà nel mondo.

La foto pubblicata dalla Lazio